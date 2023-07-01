МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств заработало 20 лет назад — 1 июля 2003 года. Это самый распространённый вид страхования в России, и хотя есть автовладельцы, чьи надежды оно не оправдывает, в целом оно выполняет свою функцию — гарантирует компенсацию вреда всем лицам, потерпевшим в результате ДТП. Водителям раскрыли, сколько штрафов можно получить за одно нарушение в день

Перед ОСАГО теперь новые вызовы: цифровизация, возможное повышение штрафов за отсутствие полиса, либерализация страховых тарифов, чтобы справедливо оценивать каждого автовладельца, и многое другое, о чем рассказали РИА Новости ведущие российские страховщики, члены Российского союза автостраховщиков.

"За эти годы очень много сделано в плане сервиса и удобства для страхователей и потерпевших: возможность обращаться к своему страховщику за выплатой (затем страховщики рассчитываются между собой), возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников полиции (европротокол)", — говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"А с 15 июля 2023 года будет запущена возможность заявления убытка с помощью мобильных приложений", — добавляет он.

За 20 лет ОСАГО серьезно эволюционировало: в разы выросли лимиты страхового возмещения — со 120 тысяч рублей за ущерб авто и имуществу до 400 тысяч по "железу" и до 500 тысяч — за вред жизни и здоровью, указывает член правления ПАО СК "Росгосстрах" Денис Макаров.

Заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов напоминает, до вступления в силу закона владельцы транспортных средств, виновные в причинении вреда, в большинстве своем оказывались не в состоянии компенсировать нанесенный потерпевшим ущерб. Как правило, ущерб потерпевшему возмещался частями в течение длительного времени. ОСАГО позволило в значительной мере решить эти проблемы, так как страховщики быстро компенсируют потерпевшим ущерб, который возник в результате ДТП, добавляет он.

Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов указывает среди важных достижений работы этого вида страхования – возможность обращаться за выплатой в свою компанию, так ты осознанно выбираешь надежного страховщика с качественным сервисом, к которому обращаешься при ДТП. Также большую роль сыграла либерализация ОСАГО – ввод тарифного коридора, благодаря чему ОСАГО стало более справедливым; введение единой методики расчета – снизило количество споров, расчет стал прозрачным.

С ПОЛИСОМ И БЕЗ

"ОСАГО прочно вошло в повседневную жизнь не только автовладельцев, но и других лиц, чьим здоровью и имуществу может быть причинен вред при использовании автомобиля как средства повышенной опасности", — отмечает директор проектов ОСАГО "СберСтрахования" Антон Пожидаев. Глава союза страховщиков раскрыл плюсы от электронного урегулирования ОСАГО

ОСАГО — базовый инструмент финансовой защиты автомобилистов, который за 20 лет стал единственным страховым полисом, который покупается, а не продается, указывает генеральный директор "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи.

"Несмотря на кризисные периоды, которые страна проходила за это время, востребованность ОСАГО остается неизменной. За 2 прошедших десятилетия автовладельцы многократно оценили его финансовую роль: при средней стоимости полиса примерно 7 тысяч рублей за год, средняя выплата определяется на уровне 80 тысяч рублей!" — добавляет он.

Тем не менее, без полисов в стране ездит от 3% до 40% водителей, в зависимости от местности, замечает директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

Лаппи оценивает долю водителей с полисом ОСАГО на российских дорогах в 90%.

Макаров из "Росгосстраха" обращает внимание, что полис защищает и от криминала — так называемых автоподставщиков, пытающихся обвинить добросовестных водителей в нарушении правил и повреждении их машины. С ОСАГО не надо ничего "решать" на дороге — можно переадресовать подобные претензии в страховую компанию.

В "Согазе" считают, что, в первую очередь, остро стоит вопрос ужесточения контроля за эксплуатацией автомобиля без полиса ОСАГО и введения соразмерных санкций за подобные нарушения. Такие водители создают опасность для добросовестных участников дорожного движения и провоцируют возникновение конфликтных ситуаций, уверены в компании.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

"Для повышения количества застрахованных нужен целый комплекс мер, например, контроль за наличием полиса в автоматическом режиме с одновременным повышением штрафов за его отсутствие, повышение привлекательности полиса за счет пересмотра страховых сумм, и одновременно дальнейшая либерализация страховых тарифов, чтобы страховщики могли более справедливо оценивать каждого автовладельца", — считает Княгиничев из "Ингосстраха". Водителям рассказали, чего нельзя делать при общении с инспектором ГИБДД

Лаппи из "Совкомбанк Страхование" считает, что необходимо, проводить более жесткую государственную политику по отношению к страховым мошенникам, разрешить ремонт с использованием б/у запчастей и неоригинальных запчастей, пересмотреть величину неустойки: сделать ее максимальный размер соразмерным сумме основного требования (по аналогии с каско).

По словам Макарова из "Росгосстраха", основные задачи для "автогражданки" сегодня – это, в первую очередь, либерализация страховых тарифов, улучшение страхового покрытия (возможно, его дифференциация для клиентов), полный переход на электронные продажи, максимальное электронное урегулирование убытков. Также необходимо продолжить борьбу с необоснованными страховыми выплатами в некоторых проблемных регионах, прямо влияющими на рост убыточности и заставляющими страховщиков держать максимальные тарифов для этих территорий.

С ним согласны и в ВСК: снижение количества водителей без полиса можно добиться усилением контроля, а также увеличением штрафов. Руководитель направления по развитию автострахования компании "Абсолют Страхование" Ольга Асташкина добавляет, что для обеспечения максимальной доступности полиса по справедливой цене необходимо усовершенствовать механизмы борьбы с мошенничеством, в том числе и на законодательном уровне, и расширить тарифный коридор для отдельных категорий ТС и регионов.

"В нашей стране, прошедшей через многие смуты и тяготы рыночных отношений, так давно повелось, многие считают, что их пытаются обмануть на каждом шагу. Немалая доля недоверчивых людей уже 20 лет считает, что именно страховщик наживается на обязательной продаже договоров ОСАГО, что далеко не так, и далеко не каждый из них понимает всю кухню и механизмы данного вида страхования", — говорит заместитель начальника управления методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК "МАКС" Александр Щербаков.

"В связи с этим сейчас остро стоит вопрос пропаганды того, что покупка полиса ОСАГО это необходимость, а не повинность, и что вся обязательность состоит в заботе об участнике движения. А гарантом баланса в интересах страховщика и страхователя выступает регулятор рынка. Только благодаря ему и его непредвзятости в установлении тарифов и политики проведения либерализации тарифов в текущее время рынок еще "на плаву". Еще раз повторю, что пропаганда прозрачности в области ОСАГО — прямой путь к пониманию необходимости иметь полис "в кармане", — добавляет он.

ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ

"Через две недели запустится онлайн-урегулирование убытков, а продажи ушли в цифру и того раньше — к настоящему моменту лишь 2% полисов ОСАГО выпускаются на бланках Гознака, остальные покупаются либо удаленно из дома, либо, даже если и печатаются в офисе страховщика, выписываются прямо из информационной системы, что также стало возможно благодаря развитию технологий", — напоминает глава ВСС и РСА Уфимцев. ЦБ хочет повысить тарифы по ОСАГО для грузовиков

"Электронное ОСАГО действует в России с 2016 года, наша компания начала заключать договоры е-ОСАГО с декабря того же года. В 2017 году оно стало обязательным для страховщиков. Сейчас в нашей компании более половины полисов – электронные полисы ОСАГО", — рассказывает Княгиничев из "Ингосстраха".

"С 15 июля вводится обязательное электронное урегулирование убытков по ОСАГО через сайт "Госуслуг". Поскольку оно обязательное – то мы готовы начать использовать данный сервис с 15 июля, если, конечно, его успеют внедрить к этой дате на стороне портала "Госуслуг", — добавляет он.

"АльфаСтрахование", "Абсолют Страхование", СК "МАКС", ВСК и ряд других компаний также готовы к внедрению возможности электронного заявления убытков по ОСАГО.