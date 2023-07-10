МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для такси есть только у 56% водителей, занимающихся в РФ пассажирскими перевозками, говорится в сообщении ЦСР. Российские автовладельцы оформили на семь процентов больше полисов е-ОСАГО

"В настоящее время специальный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для такси есть только у 56% водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Остальные получили обычный полис ОСАГО для легкового автомобиля или вообще не оформляли ОСАГО", — отмечается в пресс-релизе ЦСР, эксперты которого провели анализ страхования ответственности в отрасли такси.

Как указывается в исследовании, основным барьером для оформления специального полиса ОСАГО для такси является его высокая стоимость: чуть более половины респондентов (53%) без специального полиса ОСАГО для такси отказываются от его оформления из-за дороговизны. В среднем, стоимость специализированного ОСАГО для такси вдвое выше, чем у полиса для автомобилей, которые используются только в личных целях.

Как указала заместитель генерального директора, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова, данная проблема могла бы быть решена через введение механизма гибридного страхования, когда наряду со стандартным полисом ОСАГО водители имели бы возможность заключения краткосрочных (месячных или однодневных) полисов ОСАГО для такси на время эксплуатации автомобиля в качестве такси.

"Гибридное страхование является последним мировым трендом и активно реализуется страховыми компаниями в сотрудничестве с платформами в США, Канаде, Малайзии, Индии и других странах. В Калифорнии, к примеру, гибридное страхование закреплено на уровне закона", – приводятся в сообщении ее слова.