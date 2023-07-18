МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Власти хотят разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней, пишут "Известия". Стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО

Соответствующие поправки в законодательство в настоящее время готовят в Совете Федерации.

Зампред ЦБ Филипп Габуния отметил, что в условиях длительных поставок деталей страховые компании зачастую физически не успевают выполнить ремонт. Однако в случае увеличения сроков важно не допустить злоупотребления, чтобы любой ремонт не начал занимать 45 дней.

По его словам, с прошлого года участились и нежелательные практики со стороны клиентов — зная, что восстановить авто за 30 дней не получится, люди идут в суд и получают дополнительные суммы помимо компенсации ущерба.

Он уточнил, что стоит начать с тех деталей, которые не влияют на эти показатели и чаще всего страдают в ДТП, — крыльев, бамперов и капотов.

В Российском союзе страховщиков (РСА) готовят перечень таких компонентов.