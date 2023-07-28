МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Водитель при виде затопленной дороги должен либо сменить направление движения и уехать от этого места, либо если это невозможно, то остановиться и заглушить двигатель, в противном случае оснований для выплаты по полной программе каско у страховщика не возникает, сказали РИА Новости эксперты российских страховых компаний. "АвтоВАЗ" возобновит производство Lada на заводе в Египте

Как сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы в среду, в столице прошел сильнейший с конца 19 века ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся, поэтому городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

"Главное – постараться не допустить гидроудара, так как в большинстве программ каско он является исключением из покрытия. Основные рекомендации в ситуации сильного ливня и затопленных дорог – чтобы минимизировать возможный ущерб автомобилю, не продолжать движение на глубоко затопленной дороге. Это поможет избежать гидроудара", — говорит директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов.

"Клиент, видя затопленную дорогу, должен либо сменить направление движения и уехать от этого места, либо если это невозможно, то остановиться и заглушить двигатель. В случае если ТС было затоплено припаркованным, то не стараться его завести без соответствующей диагностики, т.к. в двигатель могла попасть вода и попытка завести ТС приведет к гидроудару", — уточняют его коллеги в компании.

Директор департамента андеррайтинга моторного страхования "Росгосстраха" Дмитрий Усанов также констатирует, что довольно распространенное повреждение, с которым обращаются после паводков и ливней, — гидроудар, то есть выход из строя двигателя в результате попадания в него жидкости. Госдума ужесточила условия заключения высокорисковых договоров страхования

"Случается это порой при попытке завести находящуюся в воде машину, при "форсировании" глубоких луж или подтопленных тоннелей. Согласно общей практике, сложившейся на рынке автокаско, риск "гидроудар" не входит в стандартные условия страхования каско, и, соответственно, оснований для выплаты возмещения у страховой компании не возникает", — также подтверждает он.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ УЩЕРБ ОТ ВОДЫ

Как рассказали в "Совкомбанк Страховании", в обычном договоре каско есть параметр, касающийся воды в автомобиле, а повреждение при гидроударе прописывается в исключениях. При этом зависимости от полноты погружения под воду и признания полной гибели авто нет.

"Необходимо, чтобы соответствующий риск входил в страховое покрытие — ведь сейчас большим спросом у автомобилистов пользуются более доступные по цене урезанные программы класса "эконом". Они предполагают признание происшествия страховым случаем, только если оно произошло не по вине клиента и при этом понятен причинитель вреда", — говорит Усанов.

"Другое дело — продукты каско с полным покрытием (включая варианты с франшизой, рассрочкой платежа или доплатой второй половины премии только при наступлении страхового случая). В них риск "стихийные бедствия" включен", — добавляет он.

Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК "МАКС" Иван Попов рассказывает, что особенность определения ущерба в результате затопления автомобиля – это обязательная диагностика элементов электрооборудования транспортного средства, так как обычным методом осмотра невозможно определить работоспособность тех или иных электроприборов, схем и так далее. Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права к физическим

"Также в процессе осмотра назначается сушка (с полной разборкой элементов салона, если вода все же попала внутрь) и химчистка салона для устранения последствий воздействия воды на декоративные элементы. Если по результатам сушки и химчистки не удалось устранить последствия воздействия воды, назначается замена детали", — добавляет он.

"В случае сильного затопления химчисткой и сушкой салона чаще всего обойтись не удастся. В электронных блоках может начаться процесс окисления, которое развивается постепенно и в итоге приводит к выходу электроники из строя из-за развития коррозии. Если вода попала внутрь салона, риск полной гибели многократно возрастает, особенно сейчас, когда возможности для покупки электронных компонентов ограничены ввиду санкций", — сказали в "СОГАЗе".

"Классический договор каско покрывает подавляющее число наиболее вероятных страховых рисков, включая и риск "стихийного бедствия". В определенных обстоятельствах такой полис предусматривает также и выплату возмещения по страховому случаю на условиях "полной гибели" ТС", — говорит начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Вадим Тарасов.

Он добавляет, что критерии "полной гибели" авто в разных страховых компаниях могут отличаться друг от друга. В полисах каско компании "Ингосстрах" "полная гибель" ТС наступает в случае, когда размер предполагаемого ущерба превышает 75% от страховой стоимости авто, при этом размер ущерба рассчитывается на основании калькуляции стоимости восстановительного ремонта.

В "Совкомбанк Страховании" также заметили, что процентного значения по элементам нет, риск полной гибели ТС возникает в случае превышения предела ответственности страховщика (стандартное условие — превышение стоимости ремонта — 75% от страховой суммы).