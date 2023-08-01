МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Количество фотофиксаций данных о ДТП для выплат по ОСАГО достигло рекордных 11 тысяч, что на 13% больше среднемесячного показателя первого полугодия 2023 года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков на ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. Страховщики рассказали, с кем несчастные случаи происходили чаще всего

"В июле количество фотофиксаций данных о ДТП стало рекордным. В июле 2023 года количество фотофиксаций данных о ДТП составило 11 тысяч, что на 13% больше среднемесячного показателя первого полугодия 2023 года (9,7 тысячи фотофиксаций) и в 2,2 раза превысило среднемесячное количество фотофиксаций в первом полугодии 2022 года (4,9 тысячи фотофиксаций). При этом количество электронных извещений о ДТП в июле составило 1670 штук", — сказал он.

Как поясняется в сообщении, фотофиксации оформлялись при помощи приложений "ДТП.Европротокол" (это приложение позволяет производить фотофиксацию аварии, но не оформляет электронное извещение о ДТП), "Помощник ОСАГО" и "Госуслуги Авто" (с помощью этих приложений можно как произвести фотофиксацию ДТП, так и оформить электронное извещение о ДТП).

Кроме того, производить фотофиксации и направлять извещения о ДТП можно при помощи приложений страховых компаний, встроивших в них такую функцию, отмечается там же.

В июле 2023 года наибольшее количество фотофиксаций было произведено при помощи приложения "ДТП.Европротокол": 7,2 тысячи штук, что на 34% больше, чем в июле 2022 года (5,4 тысячи штук). При помощи приложения "Госуслуги Авто" в июле 2023 года было сделано 3,3 тысячи фотофиксаций. Это приложение начало работать в августе 2022 года. Всего за время с начала его работы по июль 2023 года включительно с его помощью было сделано 29,8 тысячи фотофиксаций аварий, отмечается в сообщении.

Приложение "Госуслуги Авто" стало лидером по количеству электронных извещений о ДТП, направленных страховщикам в июле 2023 года: 1452 штуки, при этом всего за время работы этого приложения (по июль 2023 года включительно) их было направлено 12,8 тысячи, отмечается там же.