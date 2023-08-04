МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число договоров каско для новых китайских автомобилей в портфелях российских страховщиков рекордно выросло вслед за увеличением их продаж в РФ, по большинству марок деталей для ремонта хватает, но есть марки, которые компании пока не берут на страхование, рассказали РИА Новости российские страховщики. Число застрахованных по каско подержанных автомобилей выросло в два раза

Как следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни, поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июне подскочили на четверть против мая, впервые превысив один миллиард долларов. Согласно данным ведомства, в июне в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,027 миллиарда долларов против 809,4 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей месячной поставкой в РФ авто из Китая в истории, предыдущий рекорд был в апреле текущего года на уровне 976,9 миллиона долларов.

"Продукция китайского автопрома завоевывает российский рынок буквально на глазах. Поэтому мы видим большой потенциал в страховании китайских автомобилей, в том числе и с электродвигателями", — говорит директор департамента андеррайтинга моторного страхования "Росгосстраха" Дмитрий Усанов.

"Доля китайских автомобилей в нашем портфеле каско составляет 23%, при этом по принимаемым на страхование новым транспортным средствам в текущем году уже 56% сборов приходится на продукцию автопрома из КНР. И это беспрецедентный рост за такой короткий период", — добавляет он.

РЕКОРДНЫЙ РОСТ В ПОРТФЕЛЯХ

Как сообщили в "Согазе", среди новых автомобилей, застрахованных по каско, доля китайских транспортных средств растет от квартала к кварталу.

"Во втором квартале 2023 года в портфеле каско "Согаза", оформленного на новые транспортные средства, доля "китайцев" превысила 40%. Однако с учетом относительно небольшого количества новых машин в автопарке страны в целом (порядка 3%) доля автомобилей китайских марок среди всех транспортных средств, застрахованных по ОСАГО, пока остается незначительной", — сказал страховщик.

"С учетом ухода с российского рынка европейских автопроизводителей, произошла пересегментация марок ТС (транспортных средств – ред.), продаваемых в автосалонах. Соответственно, официальные дилеры активно начали получать дилерство по китайским брендам автомобилей и по дальнейшей их продаже и обслуживанию. По итогам первого полугодия 2023 года в портфеле СК "МАКС" по каско на китайские автомобили приходится 44%", — говорит руководитель департамента андеррайтинга СК "МАКС" Алексей Фомичев.

Как уточнили в компании, речь идет о количестве договоров, заключенных именно в первом полугодии, в подавляющем большинстве, это новые автомобили.

"Доля договоров новых клиентов-физлиц на китайские автомобили (в штуках) в нашем портфеле за 7 месяцев выросла год к году с 6% до 32%", — делится данными старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев.

Директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев сообщает, что в части страхования новых машин по каско китайские марки в портфеле компании занимают 37%. В компании подтвердили, что это рекордный показатель.

ЗАСТАРХОВАТЬ МОЖНО НЕ ВСЕ

"Но пока есть и нюансы. Сейчас в нашей стране продаются некоторые модели от таких производителей, как, например, Changan, DongFeng, GAC, которые никто не застрахует. В частности, для довольно привлекательного по цене минивэна с электродвигателем Changan Auchan A600 EV пока нельзя купить полис каско. Ведь, принимая машину на страхование, компания берет на себя обязательства гарантировать ее восстановительный ремонт в случае каких-либо повреждений", — говорит Усанов из "Росгосстраха".

Соответственно, перед запуском программы для той или иной модели страховщик проводит определенные изыскания: узнает, на какие станции техобслуживания можно направить такой автомобиль, где проходили обучение работающие там специалисты, сколько таких станций по стране, какие в них действуют регламенты, насколько они включены в логистическую схему поставки оригинальных запчастей, какая предоставляется гарантия на работу, рассказывает он.

"Возможность оформить каско на машину, ввезенную по параллельному импорту, — очень яркий индикатор того, сможет ли владелец полноценно обслуживать свой автомобиль, используя "родные" расходники и запчасти. Если полис купить нельзя, значит, в России пока просто нет для этой модели СТОА, нет запчастей, нет специалистов по ремонту", — обращает внимание он.

А ЧТО С ЗАПЧАСТЯМИ?

В страховом доме ВСК отмечают, что комплектующих для ремонта китайских авто достаточно, однако на сегодняшний день существуют общие для всего рынка логистические сложности.

"С запчастями на такие авто дела обстоят существенно лучше, чем с европейскими, японскими и тем более американскими марками, но изредка проблемы тоже бывают, правда, в основном это касается немассовых брендов. Проблемы эти решаются, со страховщиками активно сотрудничают дилеры — основные продавцы китайских машин", — говорит Яковлев из "РЕСО-Гарантия".

В "Согазе" считают, что в настоящее время ситуация с наличием запчастей на китайские автомобили существенно лучше, чем была год назад: одновременно с началом массовых поставок автомобилей большинство крупных производителей обеспечили наличие на рынке необходимых комплектующих.

Однако некоторый недостаток деталей в наличии может быть только по тем маркам или моделям, которые продаются небольшими партиями, либо по совсем новым моделям. Однако и в этом случае вопрос только в сроках поставки необходимой запчасти. Под заказ практически любую деталь из Китая можно доставить в течение 2-3 недель, добавляют в компании.

"На легковые автомобили китайского производства основной троицы — марок Geely, Haval, Chery, которые поставляются в РФ уже длительное время (более года), проблем с поставкой запчастей в крупных городах не отмечено", — говорит руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании "Абсолют Страхование" Юлия Федотова.

"Отдельные отказы в связи с невозможностью поставок запчастей на станции отмечены из Сибирского региона (Иркустк, Новосибирск) и связаны именно с новыми моделями, такими как Greatwall Poer, Haval H9. По новым маркам китайских автомобилей, таким как Tank, Livan, Kaiyi, а также новым брендам премиального сегмента, поставки которых начались в этом году – Hongqi, Jetour, GAC, – пока имеются задержки с поставкой запчастей (примерно 2 месяца)", — добавляет она.