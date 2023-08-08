МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Дагестан продолжил лидировать по частоте страховых случаев, регулируемых полисом ОСАГО, за годовой период, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА). Путин разрешил заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до года

"Первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года вновь заняла Республика Дагестан. Частота страховых случае в регионе составила 10,6%, то есть более чем каждый десятый застрахованный по ОСАГО становится виновником дорожно-транспортных происшествий", — приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева.

Второе место заняла Ингушетия, там частота страховых случаев возросла до 8%. Замыкает тройку лидеров Чечня с частотой страховых случаев 7,7%. При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,7%, добавил он.

На четвертой строчке по частоте страховых случаев расположился Приморский край – 7,2%. Пятым стал Хабаровский край с частотой страховых случаев 6,2%. Немногим меньше в Новосибирской области, там частота страховых случаев составила 6,1%. На седьмой строчке рэнкинга Карачаево-Черкессия – 5,9%, следом за ней на восьмом месте расположилась Чувашия – 5,6%, указывается в пресс-релизе.

Далее идут Санкт-Петербург и Тува с частотой страховых случаев 5,5%. В Томская области частота страховых случаев по ОСАГО составляет 5,4%. А самый крупный субъект РФ по количеству автовладельцев – Москва – оказался на 14-м месте в рэнкинге по частоте страховых случаев по ОСАГО с показателем, равным 5,3%, добавляется там же.

"Статистические данные РСА с июля 2022 по июнь 2023 показывают, что частота страховых случаев продолжает снижаться и составляет 4,7% по стране, что на 0,3 п.п. меньше чем за период с апреля 2022 года по март 2023 года (5%). Это подтверждает актуальность тренда на аккуратную езду. Но в некоторых регионах проблема аварийности остается острой", – заключил Уфимцев.