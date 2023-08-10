МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку новых данных о стоимости запасных частей для расчетов по ОСАГО, говорится в сообщении союза. Дагестан вновь стал лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО

"На сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) 10 августа начата публичная проверка нового перечня сведений о стоимости запасных частей и проектов актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и нормо-часа работ. Новые справочники должны будут использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО, с 19 сентября", — приводятся слова президента РСА Евгения Уфимцева.

Он напомнил, что действующие сейчас справочники вступили в силу 19 июня.

"В совокупности рост стоимости запчастей за прошлый год составил 27,7%. С конца 2022 года мы отмечаем некоторую стабилизацию ситуации с ценами на запчасти. В этом году цены на запчасти различных автопроизводителей по-прежнему ведут себя разнонаправленно, а средняя выплата по ОСАГО планомерно растет. Так, в июне средняя выплата по ОСАГО достигла рекорда, составив 91,3 тысячу рублей", — сказал глава РСА.

Такая динамика оказывает давление на тарифы ОСАГО, однако пока мы наблюдаем небольшое снижение средней премии, а скачок средней цены ОСАГО, закономерно произошедший в прошлом году, в этом пока удалось даже немного отыграть, добавил он.

Публичная проверка справочников завершится 24 августа, также указывается в пресс-релизе.