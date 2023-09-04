МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года и выделил 10 субъектов РФ, которые относятся к "красной", самой рисковой зоне, следует из "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" ЦБ РФ. ЦБ повысил тарифы по ОСАГО для фур из недружественных стран

ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).

"По данным за скользящий год, на 1 июля 2023 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены десять субъектов РФ (на два меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 июля 2022 года, но на один больше, чем по результатам на 1 апреля 2023 года)", — говорится в обзоре.

Среди них – шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (кроме Ставропольского края), в том числе Кабардино-Балкария, по состоянию на 1 апреля находившаяся вблизи границ "красной" зоны, но не входившая в нее; один субъект из Сибирского федерального округа — Новосибирская область; три субъекта из Дальневосточного федерального округа — Хабаровский и Приморский края, а также Бурятия, по состоянию на 1 апреля не относившаяся к "красной" зоне. Вышли из "красной" зоны Иркутская область (входила в нее по состоянию на 1 апреля), республики Хакасия и Тыва.

Суммарная доля сборов страховых премий в регионах, отнесенных к "красной" зоне, составила 5,5% российского рынка ОСАГО, при этом на страховые выплаты в этих субъектах РФ пришлось 11,3% от общего объема выплат по стране. "Такой дисбаланс свидетельствует о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в данном сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", — отмечают в ЦБ.

Средняя выплата по ОСАГО за анализируемый период выросла на 7% и составила 75,3 тысячи рублей. Частота страховых случаев не изменилась и осталась на уровне 5,4%, а скользящий коэффициент выплат составил 55,2% (минус 9 процентных пунктов). Ни в одном из субъектов РФ по результатам анализа за текущий год не зафиксировано снижения значения всех трех показателей мониторинга, отражающих уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

Существенно более высокие, чем в среднем по России, темпы роста средней страховой выплаты по ОСАГО (более 20% за анализируемый период) отмечены в Чукотском автономном округе, Сахалинской, Ульяновской, Смоленской, Липецкой и Астраханской областях, республиках Адыгея и Алтай, Еврейской автономной области, Краснодарской и Хабаровском краях. Снижение размера средней выплаты по ОСАГО зафиксировано всего в четырех регионах: в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской области и Татарстане.