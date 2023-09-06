МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Система международного ОСАГО "Синяя карта" начала действовать в полном объеме между РФ и Белоруссией, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Число договоров ОСАГО на фуры из недружественных стран превысило 8 тысяч

"Первое соглашение, заключенное Российским союзом автостраховщиков (РСА) в рамках системы "Синяя карта" с Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС) начало действовать в полном объеме со 2 сентября. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев", — говорится в сообщении.

Уфимцев напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня в международной системе страхования "Зеленая карта" между РСА и ББТС было заключено соглашение о "Синей карте", благодаря чему у водителей сохранилась возможность оформлять полисы для поездок в Белоруссию, при этом уже выданные полисы продолжили действовать.

Отмечено, что соглашение устанавливает правила по "Синей карте", аналогичные системе "Зеленая карта", за исключением некоторых положений. Так, в качестве документа, подтверждающего заключение договора, сейчас выдаются бланки "Зеленая карта", а после 1 января 2024 года будут выдаваться новые бланки "Синяя карта".

Запрос на подтверждение страхования может быть направлен как по идентифицированному, так и по неидентифицированному полису через проверку наличия страхования по государственному регистрационному знаку в централизованных базах данных бюро.

Срок ответа на запрос на подтверждение страхования по-прежнему составляет шесть недель. При этом, в отличие от системы "Зеленая карта", при отсутствии ответа любое транспортное средство признается застрахованным вне зависимости от того, по какому полису направлен запрос (ранее оно в таком случае признавалось застрахованным только при направлении запроса по идентифицированному договору). А валюта расчетов теперь — преимущественно национальная валюта страны, в которой произошло ДТП.