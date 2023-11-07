МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Доля водителей в РФ, пользующихся скидкой по ОСАГО за безаварийную езду, растет, в том числе максимальной скидкой обладают 34% из них по сравнению с 30% годом ранее, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). В России ужесточат правила установки дорожных камер, пишет СМИ

"В третьем квартале 2023 года доля автовладельцев, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО, выросла по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составила 93% (годом ранее 92,6%). Также выросла доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54% — 34%. За аналогичный период прошлого года доля таких автовладельцев равнялась 30,4%", — отмечается в сообщении со ссылкой на президента РСА Евгения Уфимцева.

Еще у 3,1% автовладельцев коэффициент "бонус-малус" (КБМ) равен единице (в третьем квартале 2022 года доля таких автовладельцев составляла 3,8%), добавляется там же.

С другой стороны, надбавки за аварийную езду по ОСАГО в третьем квартале текущего года получили 0,5% всех автовладельцев (годом ранее – 0,4% автовладельцев). Кроме того, в начальном классе системы бонус-малус (с 1 апреля 2022 года его коэффициент составляет 1,17, до этой даты он был равен единице) находятся 3,4% всех водителей (годом ранее – 3,2% водителей), указывается в сообщении.

Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам квартала получили лишь 0,01% водителей – столько же, сколько и по итогам третьего квартала прошлого года, отмечается там же.

"Новая система КБМ начала действовать с 1 апреля 2022 года. Она повысила размер максимальной скидки за безаварийное вождение для автовладельцев, а также увеличила надбавки для неаккуратных водителей. По данным статистики РСА, доля водителей, имеющих надбавки за аварийную езду, остается минимальной, при этом доля аккуратных водителей растет. На наш взгляд, новая система работает и эффективно помогает стимулировать автовладельцев ездить безаварийно", – подытожил Уфимцев.