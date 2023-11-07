МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. В России отметили рост числа водителей со скидкой ОСАГО за безопасную езду

Автором инициативы выступил глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

"Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Инициативой также предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас прекращение государственного учета проданного транспортного средства прежний владелец может осуществить по истечении 10 дней с момента продажи.

"Законопроектом вводится процедура прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства, что позволит исключить необходимость предоставления им в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Законопроект также вводит обязательный осмотр транспортного средства, госучет которого ранее был прекращен, в случае подачи его владельцем заявления на возобновление учета. Осмотр также предлагается проводить при первичном получении идентифицирующих документов для транспортных средств, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.