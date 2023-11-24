МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в России в октябре стала рекордной, составив 100 698 рублей, сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Российского союза автостраховщиков (РСА) в 2023 году, а также планам на 2024 год, президент союза Евгений Уфимцев. ВСС заявил о рисках роста мошенничества в сфере ОСАГО

"В октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО достигла нового рекорда и впервые превысила 100 тысяч рублей, составив 100 698 рублей. Это на 22,4% больше, чем средняя выплата по ОСАГО в январе этого года. При этом общая средняя выплата по итогам десяти месяцев 2023 года составила 88,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 17%", — уточнил он.

Уфимцев отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце текущего года. Средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2023 года составляла 82 836 рублей, во втором – 86 545 рублей, а по итогам третьего квартала она достигла 93 097 рублей. Общая сумма выплат по итогам 10 месяцев 2023 года составила 131,1 миллиарда рублей.

"Количество жалоб на сектор, в первую очередь на ОСАГО, который социально значимый, снижается, поэтому по итогам полугодия на 29% количество жалоб было меньше, чем годом ранее", — также отметил глава РСА.

Он отметил, что 19 декабря появятся новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО, по некоторым деталям ожидается повышение на 5-7%, а по каким-то даже на 15%.

"Основная задача страховщиков — это не только сбор страховой премии, это в первую очередь защита потребителей. Увеличение средней выплаты и снижение числа жалоб — это очень хорошие индикативные показатели, которые говорят о том, что страховщики свою задачу, свою миссию выполняют. Считаем, что те тенденции, которые на сегодняшний момент есть на рынке в плане индивидуализации тарифа и свободного тарифа, они должны продолжаться", — отметил он.