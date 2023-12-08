МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Премии страховщиков по ОСАГО в РФ в третьем квартале выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. В России предложили запустить программу "Доступный автомобиль"

"Объем рынка ОСАГО в третьем квартале 2023 года вырос до 86 миллиардов рублей, или на 17% относительно показателя годом ранее. На увеличение объема сборов по обязательному автострахованию повлияло подорожание запчастей, которое привело к увеличению стоимости страховой защиты — прежде всего для страхователей с наибольшими индивидуальными рисками", — говорится в обзоре.

Число договоров ОСАГО, заключенных в июле-сентябре 2023 года, выросло незначительно – на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года – за счет продаж новых автомобилей, добавляется там же.

Объем выплат по ОСАГО в третьем квартале 2023 года рос наравне с премиями, до 40,6 миллиарда рублей. Число страховых случаев, по которым был урегулирован ущерб, напротив, сократилось. Средняя выплата увеличивалась быстрее, чем средняя премия, указывают в ЦБ РФ.

"На фоне резкого роста стоимости запчастей в 2022 году началось повышение стоимости ОСАГО, так как страховщики должны были покрыть риски возросшей убыточности автострахования. Влияние этого фактора на размеры выплат стало проявляться позднее – по мере возникновения страховых случаев, по которым нужно было урегулировать убытки", — поясняют в обзоре.

"Снижение числа урегулированных убытков может объясняться сокращением количества заключенных договоров в предыдущие периоды, а также вероятным снижением обращений граждан в случае незначительных аварий. Убытки могут компенсироваться самим виновником с целью избежать увеличения КБМ (коэффициента бонус-малус – ред.), который существенно влияет на цену полиса при его оформлении на новый срок", — добавил регулятор.