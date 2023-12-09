МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина. Сборы страховщиков по ОСАГО в третьем квартале выросли на 17 процентов

"Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно федеральным конституционным законам о вхождении в состав России новых субъектов был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется. Законопроектом предусматривается продление указанных положений до 31 декабря 2024 года.