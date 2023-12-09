2023-12-09T13:01:53+03:00
2023-12-09T13:01:53+03:00
2023-12-09T13:01:53+03:00
2023
https://1prime.ru/insurance/20231209/842515712.html
Власти одобрили продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО
Страхование
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального... ПРАЙМ, 09.12.2023
авто, финансы, бизнес, страхование, новости, россия, правительство рф, новые регионы рф, осаго
https://cdnn.1prime.ru/images/83415/69/834156934.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83415/69/834156934.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83415/69/834156933.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83415/69/834156933.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83415/69/834156921.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83415/69/834156921.jpg
https://1prime.ru/insurance/20231208/842502513.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Отмечается, что согласно федеральным конституционным законам о вхождении в состав России новых субъектов был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется. Законопроектом предусматривается продление указанных положений до 31 декабря 2024 года.