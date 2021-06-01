МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные в случаях, когда это не предусмотрено законом, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан для пресечения недобросовестного поведения на потребрынке, выражающегося в принудительном сборе персональных данных потребителей.

Проект устанавливает запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров, работ, услуг. Одновременно устанавливается перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей.

К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий (о предмете, цене, сроке и иных согласованных с потребителем условий).

Недопустимыми являются и условия, которые ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров, устанавливают для потребителя штрафы или иные обязанности, препятствующие свободной реализации его права на отказ от договора, исключают или ограничивают ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, не предусмотренным законом.

К недопустимым отнесены и условия, которые обусловливают приобретение одних товаров обязательным приобретением других товаров, создают для потребителя иные обременения, в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, а также предусматривают оказание допуслуг за плату без получения согласия потребителя. Недопустимым является ограничение права потребителя на выбор способа и формы оплаты, вида предъявляемых требований, уменьшение размера законной неустойки, ограничение потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав.