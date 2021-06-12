БЕРЛИН, 12 июн — ПРАЙМ. В Германии мессенджеру Telegram грозит штраф до 55 миллионов евро, сообщили РИА Новости. Власти обвиняют мессенджер в недостаточных мерах против нелегального контента и в отсутствии контактного лица для взаимодействия с правоохранительными органами. Telegram устроил массовые блокировки из-за призывов к насилию

Министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram подчинялся законам страны. Платформа "обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям", — сообщает агентство.

Немецкое управление юстиции начало два процесса о привлечении к ответственности Telegram, как как организация не представила контактное лицо для общения с властями и не предложила процедуру подачи жалоб на запрещенные материалы, как предусмотрено законом. По этим статьям размер штрафа может достигнуть 55 миллионов евро.

Как передает издание Spiegel, МВД Германии давно имеет претензии к мессенджеру.

«Национальные законы, будь то немецкие или европейские, очевидно, не играют роли для этих людей», — говорит один чиновников МВД.

Помимо этого, представитель министерства допустил блокировку мессенджера на территории страны.

"Если компания отказывается сотрудничать, можно представить себе блокировку службы в Германии», — заявил он.

Министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт, выступая за регулирование мессенджера, отметила, что платформа, используемая миллионами людей, не может игнорировать правовую базу страны. Ламбрехт считает, что мессенджеры нужно контролировать на уровне ЕС.

Кроме того, власти обеспокоены возможной массовой дезинформацией граждан через Telegram во время приближающихся выборов.

Издание сообщает, что пример с приложением Parler продемонстрировал, что случится, если мессенджер окажется "на плохой стороне".

Приложение могут "выбросить" из магазинов Google и Apple, подорвав его значимость и распространение. Павел Дуров "должен быть осторожен, если хочет избежать такой участи", — заключило СМИ.

Читайте также:

НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений