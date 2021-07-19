МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, договорилась о покупке разработчика облачных сервисов Five9 Inc за 14,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Zoom.

Сделка будет оплачена акциями. В рамках соглашения акционеры Five9 получат 0,5533 обыкновенной акции Zoom Video Communications за каждую свою акцию. Советы директоров Zoom и Five9 уже одобрили сделку, завершение которой ожидается в первом полугодии 2022 года.

"Ожидается, что это приобретение поможет расширить присутствие Zoom среди корпоративных клиентов и позволит ему ускорить свой долгосрочный рост за счет увеличения рынка контакт-центров на 24 миллиарда долларов", — говорится в сообщении. СМИ: "Красное & Белое" планирует IPO

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются миллионы человек.

Компания Five9 основана в 2001 году, является одним из мировых лидеров в области виртуальных колл-центров. У компании более 2 тысяч заказчиков по всему миру. Штаб-квартира находится в Калифорнии в США. Общий штат более 650 сотрудников.