МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В России растет количество недобросовестных кредиторов, маскирующихся под лизинговые организации, сообщили "Известия".

Как пишет издание, многие псевдолизинговые организации были раскрыты в ходе мониторинга интернета Центрбанком, другие — благодаря обращениям пострадавших граждан. Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников

Компании эти в реестрах не состоят, права на подобную финансовую деятельность не имеют. Фактически, они оказывают одну услугу под видом другой, вводя в заблуждение своих жертв.

Схемы преступного кредитования под предлогом обратного лизинга транспорта или обратного выкупа квартир отмечаются с 2017 года, отметила эксперт Евгения Лазарева.

КАК РАБОТАЮТ АФЕРИСТЫ

Рекламируя выдачу займов, организации на деле предлагают клиентам продать свою квартиру или машину лизинговой компании по заниженной стоимости. Одновременно предлагается заключить с компанией договор, по которому клиент получает свою же вещь в аренду. Жертвам объясняют, что лизинговые платежи, якобы, являются возвратом с процентами по займу.

В этом случае право собственности на движимое и недвижимое имущество переходит к кредитору. Если платеж просрочен, финансовая организация штрафует клиента на крупную сумму, а автомобиль или иная ценность может быть конфискована новым собственником без уведомления клиента.

Как поясняют в ЦБ, мошенникам выгодно создавать условия для просрочки платежа, поскольку получение недвижимости или автомобиля приносит большее обогащение, чем выплата клиентом процентов по займу. Эксперт рассказал, кто сливает ваши данные мошенникам

Реальная цель "обратного лизинга" — завладение ценностями в пользу финансовой организации.

Помимо этого, все больше распространяются нелегальные ломбарды с вывесками "комиссионный магазин". Псевдоломбарды действуют по такому же принципу, что и якобы "лизинговые" организации. Аферисты предоставляют неоправданно рискованные кредиты под залог, в том числе, квартир.

Сообщается, что компании, предоставляющие сомнительные финансовые услуги, массово выявлены в таких городах, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и в республиках Северного Кавказа. С 2019 года ЦБ выявил примерно 130 компаний, занимающихся псевдолизингом. Было заведено более 90 административных дел.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Клиента должно насторожить, когда ему предлагают деньги под залог имущества, называя это "лизингом".

Лизинговые компании не выдают деньги в кредит, обращают внимание эксперты ЦБ. Если речь идет об истинной лизинговой компании, потребителю предлагают оформить в лизинг автомобиль или иной транспорт, либо оборудование.

Важно знать, что согласно закону, микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы под залог жилья, сообщила Лазарева.

Однако займ под залог недвижимости имеет право выдать любое юрлицо, которое может даже не быть резидентом РФ. И если кредиторы, зарегистрированные Центробанком, ограничены в процентах, ставках, размерах уставного капитала и максимальному размеру долга заемщика, то на "Черном" рынке никакие правила не действуют.

Чтобы не стать жертвой обмана, важно проверять, с кем имеете дело. Тут помогут реестры ломбардов, лизинговых компаний и МФО, имеющиеся на официальном сайте Центробанка. Важно проверить не только название организации, но сверить реквизиты, такие как ОГРН и ИНН, и то, какие сделки имеет право заключать конкретная компания. Сведения должны совпадать с указанными в госреестре. Не лишним будет посмотреть, входит ли компания в какую-либо саморегулируемую организацию. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

"Нелегальные схемы расчетов отличаются, как правило, весьма неплохой организованностью и детальной проработкой", — отмечает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

При заключении договора с кредитно-финансовой организацией, желательно изучить не только договор, но и условия страхования, пишет эксперт по противодействию коррупции Grant Thornton Александр Сотов.

В соответствии с ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», страховаться может не только предмет лизинга, но и ответственность получателя услуги перед лизингодателем.

Эксперт советует узнать, предусмотрено ли страхование сделки, если да, то в каких компаниях и на каких условиях. "Серьезные страховщики вряд ли будут связываться с мошенниками", — заявил Сотов, советуя при этом не доверять иностранным страховым компаниям при подобных сделках. Как правило, в договоре с ними мелким шрифтом прописано, что организация не несет ответственности за страховые случаи на территории России.

Профессор МГИМО Игорь Степнов считает что, "серые" схемы будут на рынке всегда, причем часто они существуют в рамках закона.

По его словам, выход один — повышать финансовую грамотность населения. Граждане в свои очередь должны понимать, что любая нерыночная цена — повод для серьезных сомнений в честности продавца или кредитора. В ЦОДД рассказали, каких аферистов стоит бояться женщинам

"Подобные схемы были, есть и будут. Это неизбежно, и не всегда это мошенничество, — считает профессор юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС Марина Телюкина.

Как добавляет эксперт, во многих случаях такие схемы — это попытки обойти законы и правила, установленные, в том числе, ЦБ РФ.

Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова полагает, что упомянутые схемы не являются криминальными. Например, возвратный лизинг популярен в международных сделках. Вопрос в надежности организаций, осуществляющих операции, и соблюдения ими закона на протяжении всей сделки, а также в том, насколько четко прописаны условия договора. И, что важно, будет ли с кем бороться, когда начнутся проблемы, говорит эксперт.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Специалисты видят два способа улучшить ситуацию. Принятие поправок к закону о лизинге и введение программ повышения грамотности населения на уровне государства.

Как считает руководитель Ассоциации развития финграмотности при ЦБ Вениамин Каганов, на рынке залогового кредитования существует ряд проблем:

Людей недостаточно хорошо информируют о мерах предосторожности на рынке, а также о рисках и "подводных камнях" при общении с кредиторами;

Регулирование сделок залогового кредитования не поспевает за появлением новых угроз для потребителей;

Наказание для нелегального кредитора ничтожно мало по сравнению с последствиями злоупотреблений и извлекаемой прибылью;

Отсутствуют четкие правила информирования граждан о последствиях их финансовых решений.

Эксперт сообщает, что многие люди подписывают документы, не считая их, не понимая смысла написанного. Некоторые считают, что менеджер кредитной организации рассказывает им именно содержание договора. Эксперты раскрыли главные схемы аферистов с переводами "по ошибке"

Специалисты советуют подробно изучать документы, предлагаемые на подпись, и не обращаться за деньгами в первую попавшуюся контору, а проверить наличие организации в реестре ЦБ.

Большое число преступных схем связано с тем, что законодательство напрямую не запрещает такую деятельность, считает зампред МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Например, Гражданский кодекс разрешает совершать любые сделки, не запрещенные законом. При это сделка может быть смешанной, то есть сразу нескольких видов.

Пресечь работу "серой" организации можно по следующим основаниям:

отсутствие лицензии;

введение клиентов в заблуждение по существу составляемого договора и его последствиям.

Отмечается, что последнее доказать непросто, поскольку в судебной практике есть презумпция добросовестности участников сделки. Если две стороны поставили в договоре свои подписи, значит, они действуют добровольно и прозрачно, а доказать обратное можно только при возбуждении уголовного дела, сообщил Прокофьев.

Возможность преследования нелегальных кредиторов рассматривается депутатами. Поправки к закону "О лизинге" находятся в Госдуме после принятия их в первом чтении. При этом регулирующие органы фиксируют рост числа граждан, пострадавших от афер данного типа.

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