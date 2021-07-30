МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Из-за патентного спора в России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay, сообщил "Коммерсант". В России подорожали бензин и дизельное топливо

Иск швейцарской фирмы "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя был удовлетворен Арбитражным судом Москвы, пишет издание. Если решение не обжалуют, то через месяц оно вступит в силу.

"Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется", — прокомментировали Samsung Electronics.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин охарактеризовал решение суда как мотивированное.

"Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после", — добавил юрист. Эксперты уверены, что США не смогут помешать "Северному потоку-2"

Корейскому концерну следует оспаривать патент в Роспатенте, заявил изданию зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

Шансы, что палата по патентным спорам признает качественным патент истца, "не превышают 1%", пояснил Семенов.