Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России
Суд признал, что Samsung Electronics использовал изобретение без согласия правообладателя
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Из-за патентного спора в России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay, сообщил "Коммерсант".
Иск швейцарской фирмы "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя был удовлетворен Арбитражным судом Москвы, пишет издание. Если решение не обжалуют, то через месяц оно вступит в силу.
"Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется", — прокомментировали Samsung Electronics.
Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин охарактеризовал решение суда как мотивированное.
"Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после", — добавил юрист.
Корейскому концерну следует оспаривать патент в Роспатенте, заявил изданию зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.
Шансы, что палата по патентным спорам признает качественным патент истца, "не превышают 1%", пояснил Семенов.
https://1prime.ru/itb/20210730/834335858.html
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