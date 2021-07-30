МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time. Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России

Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше — на уровне 106-112 миллиардов долларов.

По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов. Арно теряет лишь 1,5 миллиарда долларов и его состояние равняется 194,2 миллиарда долларов. Таким образом, Безос вновь опустился на второе место. Бернар Арно уже опережал Безоса в рейтинге богатейших людей в мае текущего года. Третье место в списке по-прежнему занимает Илон Маск.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.