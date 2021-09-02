МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Первый пакет мер поддержки IT-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Минтруде сообщили, сколько человек нужно в сфере IT через восемь лет

"Напомню, что программа поддержки отрасли информационных технологий или "первый пакет", как мы ее обычно называем, начала еще в прошлом году реализовываться… когда был принят в рекордные сроки короткий федеральный закон о так называемом "налоговом маневре" в IT-отрасли… и высвободившиеся средства, а это были десятки миллиардов рублей, IT-компании стали вкладывать в развитие своего бизнеса, мы увидели эффект от этого", — сказал Чернышенко в ходе совещания с правительством по поддержке IT-отрасли.

Налог на прибыль для IT-компаний был снижен с 20 до 3%, почти в два раза — с 14 до 7,6 % — снизились ставки для страховых взносов, напомнил Чернышенко.