МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. WhatsApp с 1 ноября перестанет поддерживать устройства с операционной системой Android 4.0.4 или старше, говорится в сообщении компании.

"WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что поддержка осуществляется при наличии установленной ОС 4.1 или новее, а также при условии, что Android пользователя может "принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера". WhatsApp предлагает ограниченную поддержку планшетов Android с активной SIM-картой и не поддерживает устройства, которые работают только на Wi-Fi.

"Вам также необходим тарифный план с мобильным интернетом, чтобы получать сообщения, когда вы находитесь вне зоны действия Wi-Fi", — добавляется в сообщении.

Ранее WhatsApp перестал работать на смартфонах, на которых установлены iOS ниже версии iOS 9. Как указывается в материалах компании, на iPhone мессенджер WhatsApp можно использовать c iOS 10 или новее.