МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Рост рынка онлайн-торговли в 2021 году может достигнуть 40%

В рамках исследования были изучены все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года.

"Россияне старшего возраста покупают товары онлайн на заметно более высокие средние чеки, чем во время личных походов в магазины. По данным банка с января по август 2021 года этот показатель оказался на 87% выше, чем в офлайне – 2 078 рублей против 1 112 рублей", — выяснили авторы исследования.

Также они стали чаще покупать онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.

Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше – 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.