МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года (завершилось 30 сентября) снизилась в годовом выражении на 35% – до 424,94 миллиарда иен (3,7 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Выручка VK по МСФО в третьем квартале выросла на 19%

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 339,45 иены (3 доллара) против 522,51 иены (4,6 доллара) в аналогичном периоде прошлого фингода. Выручка Sony выросла на 13% — до 4,63 триллиона иен (40,6 миллиарда долларов).

При этом по итогам второго квартала (или третьего календарного квартала) Sony уменьшила чистую прибыль в 2,2 раза в годовом выражении — до 213,1 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 170,26 иены (1,5 доллара) против 367,08 иены (3,2 доллара) во втором квартале 2020-2021 финансового года. Квартальная выручка Sony выросла на 12,5% — до 2,369 триллиона иен (20,8 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.