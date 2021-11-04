МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российская компания в сфере кибербезопасности США внесли Positive Technologies в список угроз нацбезопасности

В среду Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies. Компания была включена в список из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США".

"На каком основании Минторг США включил нас в данный список — нам не известно, в любом случае санкционные риски нами были отыграны ранее, и сейчас они для нас дополнительных угроз не несут", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Дениса Баранова.