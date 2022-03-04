МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. IT-специалисты массово приезжают в Россию из зарубежных стран, новые меры поддержки IT-сферы при правильном информационном освещении помогут увеличить их поток, рассказала РИА Новости президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. IT-эксперт рассказала, как санкции против России ударят по Европе

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам данной сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

"К нам массово приезжают специалисты из Китая, учатся у нас, работают, это вполне конкурентные специалисты. К нам приезжают ребята из Латинской Америки, у нас сейчас работает несколько человек из Бразилии, Аргентины, Португалии", — сказала Ускова.

Она отметила, что если инициативу будет сопровождать "поддержка и правильное информационное освещение, это может обеспечить серьезный поток (специалистов – ред.), полезный для наших проектов". Ускова также добавила, что подобные условия поспособствуют развитию международной сети отношений.