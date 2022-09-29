МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минцифры обратилось к главам IT-компаний и операторов связи с просьбой выплачивать мобилизованным работникам ежемесячные выплаты в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Об этом сообщили в министерстве. Росстат отметил снижение реальных зарплат в России в июле

В Минцифры уточнили, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, "отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые", но есть и те, кто будут служить в армии.

"Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Это минимум, который мы должны сделать сейчас", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.