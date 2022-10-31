Эксперт: Huawei не покидает Россию, поставляет товар на рынок через китайского дистрибьютора
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.
"Huawei не покидает Россию. Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, так же как и работает Xiaomi или часть других китайских компаний", — рассказал Муртазин. Он пояснил, что раньше компании делали это напрямую, сейчас они поставляют через посредника.
"Это не говорит о том, что компания уходит. Более того, под новый год у них распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На будущий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много, поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя", — заключил он.
Тем временем ещё в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. По словам источника, основная причина закрытия заключалась в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.
https://1prime.ru/itb/20221031/838652868.html