МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. СМИ сообщают об окончательном уходе китайской Huawei из России

Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.

"Huawei не покидает Россию. Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, так же как и работает Xiaomi или часть других китайских компаний", — рассказал Муртазин. Он пояснил, что раньше компании делали это напрямую, сейчас они поставляют через посредника.

"Это не говорит о том, что компания уходит. Более того, под новый год у них распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На будущий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много, поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя", — заключил он.

Тем временем ещё в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. По словам источника, основная причина закрытия заключалась в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.