МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter". Маск предложил снизить стоимость верификации в Twitter после критики Кинга

Такое описание в разделе "биография" вместо "шеф Twitter" на своей странице в соцсети добавил Маск во вторник на фоне того, как многие пользователи просят разблокировать их аккаунты, а также аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, в понедельник писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Маска ввести платную верификацию страниц в Twitter по ежемесячной подписке. В ответ владелец соцсети предложил ему снизить цену подписки с 20 до 8 долларов в месяц.

Маск ранее обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.