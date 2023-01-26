МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Американская International Business Machines (IBM) сократит свой штат на 1,5%, что составляет примерно 3,9 тысячи человек, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh). Spotify заявил о сокращении штата для снижения расходов

"Сокращения затронут приблизительно 3 900 человек, сказал финансовый директор Джеймс Кавано в интервью в среду. Сокращения сосредоточатся на работниках, оставшихся после выделения (из IBM – ред.) компаний Kyndryl и Watson Health, и будут стоить компании примерно 300 миллионов долларов", — передает агентство. Общее число сотрудников компании, по словам Кавано, составляет 260 тысяч человек. Таким образом, сокращения коснутся 1,5% штата.

При этом финдиректор компании добавил, что IBM продолжит наем сотрудников в секторах с более высокими темпами роста.

В ночь на четверг IBM также опубликовала свои финансовые результаты. По итогам года чистая прибыль компании упала в три с половиной раза, до 1,6 миллиарда долларов, выручка, напротив, выросла на 5,5% и составила 60,5 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль IBM увеличилась на 16,2%, до 2,7 миллиарда долларов, выручка же незначительно сократилась, до 16,7 миллиарда, но оказалась выше прогноза в 16,1 миллиарда долларов.

Акции IBM после закрытия основных торгов дешевели почти на 2%.

International Business Machines — американская компания, производящая аппаратное и программное обеспечение. Компания ведет деятельность более чем в 175 странах.