МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российской науке для вывода инновационных решений в реальную экономику ежегодно нужны минимум пять тысяч специалистов в области трансфера технологий, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя по коммерциализации Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии" на базе МИИГАиК Сергей Шестаков. Российские банки рассказали о планах по внедрению технологических новинок

"Для трансформации существующих процессов и внедрения инновационных технологических решений на основе научных достижений необходимо создание промежуточного звена — специалистов в области трансфера технологий… Команда по трансферу технологий, 3-5 человек, может сопровождать 4-9 проектов в год в зависимости от сферы деятельности. Ежегодно нам требуется минимум 5 тысяч таких специалистов", — сказал Шестаков.

По словам эксперта, ключевым условием научного суверенитета страны является формирование целостного научно-производственного цикла — связность исследовательских процессов, трансфера технологий и развитие производственной базы.

Шестаков отметил, что сейчас менее десяти отечественных вузов реализуют образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области трансфера технологий. По его словам, важным аспектом для обеспечения научного суверенитета является развитие системы подготовки кадров, способных к исследовательской деятельности и в ней заинтересованных.

"Повышение интереса для проведения исследований может быть достигнуто интеграцией задач реального сектора экономики в научно-исследовательскую деятельность. За последние 2 года произошло существенное снижение количества аутсорсинговых работ, реализуемых зарубежными организациями. Для участия российских исследователей в решении задач бизнеса важно сформировать бизнес-ориентированное мышление у сотрудников исследовательских организаций", — добавил Шестаков.