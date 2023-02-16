НОВОСИБИРСК, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ установило на территории Новосибирской области экспериментальный правовой режим в сфере цифровизации госуслуг: здесь впервые в России будут выдавать электронные разрешения на охоту водоплавающей дичи. Госдума установила пошлину за разрешение на аренду охотничьего оружия

"Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области", — говорится в опубликованном на сайте правовой информации постановлении правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В минприроды Новосибирской области пояснили, что постановлением правительства РФ в регионе запускается "цифровая песочница" по переводу в электронный вид разрешений на охоту по добыче водоплавающей дичи. Инициаторами нового трека цифровизации госуслуг стали региональные минцифра и минприроды.

"В 2022 году мы выдали более 35 тысяч разрешений на охоту, около 85% из них были поданы через единый портал госуслуг, но за разрешением охотникам все равно приходится идти в МФЦ или к нам. Принятие режима позволяет от этого уйти, облегчает весь процесс и дает возможность оказывать данную услугу круглосуточно", — пояснил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Он уточнил, что пока эксперимент будет распространяться только на добычу водоплавающей дичи, и, что важно, он не обязывает охотников оформлять только цифровые разрешения, возможность получить документ в бумажном виде сохраняется.

Получить электронное разрешение охотники смогут к весеннему сезону охоты в начале апреля. Через портал Госуслуг жители региона смогут подать заявление о выдаче разрешения на охоту, оплатить пошлину и получить электронное разрешение на охоту в личном кабинете.

"Это действительно революционное направление цифровизации, которое облегчит жизнь и охотникам, и чиновникам не только Новосибирской области, но и всей страны. Экспериментальный правовой режим будет длиться три года. После удачного проведения пилотирования услуга может быть масштабирована на другие регионы… У региона значительные наработки в сфере цифровизации охоты, чтобы двигаться дальше в этом направлении, необходимы изменения в законодательстве на федеральном уровне, поэтому мы и вышли с подобной инициативой. Рады, что она поддержана", – сказал в свою очередь министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.