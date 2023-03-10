МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Детям в интернете стоит остерегаться фишинговых приложений или ненастоящих игровых сайтов, и доксинга — явления, при котором недоброжелатели намеренно ищут и публикуют личную информацию о человеке со злым умыслом, говорится в совместном исследовании Роскачества и "Лаборатории Касперского", посвященном топ-5 цифровых угроз для детей в интернете, результаты которого есть у РИА Новости. IT-специалист назвал условия, при которых умрет ваш аккаунт в WhatsApp

"Под видом фальшивых приложений и ненастоящих или серых игровых сайтов ребенка (и взрослого) поджидают "традиционные" киберугрозы в виде вредоносных программ и онлайн-мошенничества… Сегодня набирает обороты такое явление как доксинг, когда недоброжелатели намеренно ищут и публикуют личную информацию о человеке со злым умыслом. Для этого доксеры собирают личные данные, в том числе и те, что люди сами размещают на страницах соцсетей", — говорится в исследовании.

Отмечается, что детям в сети также стоит остерегаться кибербулинга. "Обидные сообщения или угрозы, распространение ложной информации о человеке — все это примеры онлайн-травли. Дети могут столкнуться с ней в социальных сетях, мессенджерах, на игровых платформах и не только. Последствия кибербуллинга могут быть тяжелыми – от негативных эмоций и вплоть до депрессии", — отмечается в исследовании.

Помимо этого, в сети дети могут встретить опасный и неподходящий для детей контент. "Сцены насилия, употребления алкоголя и наркотиков, нецензурная лексика — все это не для детских глаз и ушей, однако вместе с позитивным и полезным, интернет изобилует и подобным видом контента", — добавили в исследовании.

Также в интернете дети могут встретить опасных незнакомцев. "Сегодня актуальна угроза онлайн-груминга — когда взрослый человек пытается установить доверительные отношения с ребенком и встретиться в реальной жизни или получить приватные фотографии или видео, в том числе для дальнейшего шантажа", — подытожили в исследовании.