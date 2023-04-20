МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российская дочерняя компания американской корпорации International Business Machines (IBM) — ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия" — завершила всю коммерческую деятельность в конце прошлого года, следует из ее бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года. Компания "МойОфис" запустила отечественный аналог Microsoft Teams

"Общество завершило коммерческую деятельность в конце 2022 года", — говорится в отчетности.

По решению руководства IBM российский офис прекратил коммерческую деятельность, но сохраняет свое юридическое существование. "В соответствии с данным решением планируется осуществить продажу или списание активов", — сказано в отчете.

IBM – американский производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. В середине 2022 года IBM начала сворачивать деятельность в России.