МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во "В контакте", пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к компании, и собеседника, близкого к дейтинговому сервису. Представитель VK воздержался от комментариев. Ювелирная сеть Sunlight запустит отечественный аналог Tinder

По данным издания, запуск сервиса может состояться уже летом 2023 года.

Сейчас в соцсети "В контакте" уже есть сервис "VK Знакомства".

Как объяснил один из собеседников, набранная база пользователей "В контакте" позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время служит сдерживающим фактором. По его словам, некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети.

В начале мая 2023 года компания Match Group, которой принадлежит популярный сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Будет ли ограничен доступ к сервису Tinder по геопозиции для России или же компания отменит возможность оплаты премиум-подписок, в заявлении не уточнялось.