МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в приложении Google Play, сообщил его разработчик в своем Telegram-канале. Мобильное приложение Сбербанка вновь пропало из App Store

"Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что версию программы для Android можно бесплатно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений.

В сентябре 2022 года приложение сервиса было удалено из App Store, однако было восстановлено в апреле 2023-го. Из Google Play приложение не удалялось.

Основным владельцем сервиса является Сбербанк, которому принадлежит 72 процента компании.