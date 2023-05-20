Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в приложении Google Play
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в приложении Google Play, сообщил его разработчик в своем Telegram-канале.
"Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что версию программы для Android можно бесплатно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений.
В сентябре 2022 года приложение сервиса было удалено из App Store, однако было восстановлено в апреле 2023-го. Из Google Play приложение не удалялось.
Основным владельцем сервиса является Сбербанк, которому принадлежит 72 процента компании.
https://1prime.ru/itb/20230520/840644059.html
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