МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Google удалит аккаунты некоторых пользователей

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", — говорится в сообщении.

В субботу приложение "2ГИС" пропало из Google Play. Как сообщила компания "2ГИС", ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать. В компании отметили, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений.