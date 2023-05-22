Google объяснила удаление "2ГИС" из магазина приложений
Google: удаление "2ГИС" из Google Play связано с соблюдением санкций и правил торговли
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", — говорится в сообщении.
В субботу приложение "2ГИС" пропало из Google Play. Как сообщила компания "2ГИС", ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать. В компании отметили, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений.
https://1prime.ru/itb/20230522/840651677.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.