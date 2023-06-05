МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В российских городах уровень комфорта высок благодаря бурному развитию информационных технологий и сферы услуг, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер. Экс-разведчик США рассказал о тотальной победе России над Западом

"Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями", — отметил он. В качестве примера он рассказал о сервисе каршеринга. "У них в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине. Представьте, что вам позвонила мама и позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, разблокируете с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде", — рассказал Риттер.

Ведущий канала Эндрю Наполитано напомнил, что в Нью-Йорке есть аналогичная услуга, но только арендовать можно мотоциклы.

"Картина, которую вы описали, поразительна, Скотт", — подчеркнул он.