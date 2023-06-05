Американца поразил один из сервисов в российских городах
Бывшего американского разведчика Риттера поразил сервис аренды автомобилей в российских городах
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В российских городах уровень комфорта высок благодаря бурному развитию информационных технологий и сферы услуг, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.
"Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями", — отметил он. В качестве примера он рассказал о сервисе каршеринга. "У них в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине. Представьте, что вам позвонила мама и позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, разблокируете с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде", — рассказал Риттер.
Ведущий канала Эндрю Наполитано напомнил, что в Нью-Йорке есть аналогичная услуга, но только арендовать можно мотоциклы.
"Картина, которую вы описали, поразительна, Скотт", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/itb/20230605/840755342.html
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