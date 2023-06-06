МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" в тестовом режиме начал использовать в рекламе иллюстрации, созданные с помощью собственной нейросети, сервис автоматически подбирает иллюстрации из готового набора, учитывая при этом вид деятельности организации и содержание объявления, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс Недвижимость" начала работать с жильем в Турции

"Яндекс" начал использовать в рекламе иллюстрации, созданные той же нейросетью, которая работает в приложении "Шедеврум". Если у рекламодателя нет подходящей картинки для объявления, она автоматически выбирается из пула иллюстраций, сгенерированных нейросетью… Новая функция работает в режиме бета-тестирования и уже доступна пользователям "Яндекс Бизнеса", — сообщили в компании.

Отмечается, что на этапе теста пользователям "Яндекс Бизнеса" уже доступны 2500 изображений. Нейросеть сгенерировала их на основе описаний 149 сфер деятельности, которым соответствует 40% кампаний в "Яндекс Бизнесе".

Сервис автоматически подбирает иллюстрации из готового набора. При этом учитывается вид деятельности компании, содержание объявления, оценивается привлекательность конкретного изображения. "В планах развития новой функциональности: увеличение общего количества иллюстраций, повышение их оригинальности, генерация изображений для новых видов деятельности. По результатам тестирования в "Яндекс Бизнесе" будет приниматься решение о внедрении в других рекламных продуктах", — отметили в компании.

Два года назад "Яндекс" также начал использовать языковую модель YaLM, которая помогает создавать рекламные заголовки и тексты.