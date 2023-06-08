МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" получил порядка 12 тысяч заявок на тестовый доступ к беспилотному такси в Москве, первые несколько сотен добровольцев уже воспользовались новым сервисом, рассказал РИА Новости руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий. "Яндекс" начал использовать в рекламе созданные нейросетью иллюстрации

В среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.

"Мы запустили в московском районе Ясенево роботакси и дали доступ первым пользователям, которые ранее оставляли заявку… Мы получили 12 тысяч заявок с момента как анонсировали тестирование роботакси в Москве. Запустили первые несколько сотен пользователей", — сказал Кармацкий.

"Мы будем добавлять еще пользователей, расширять список и тестировать, смотреть на их обратную связь. Нам много что нужно изучить и улучшить", — добавил он.

Кармацкий пояснил, что "Яндекс" будет тестировать роботакси в Ясенево несколько месяцев, после чего и сделает выводы о том, "куда дальше расширять".

"Посмотрим", — ответил он на вопрос о том, когда можно будет прокатиться на роботакси в центре Москвы.

Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек.