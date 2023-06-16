С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Компания "ГЛОНАСС" может в оперативном режиме снабжать "Яндекс.Карты" и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать данные очевидцев аварий, сообщил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор компании Алексей Райкевич. Аналитик рассказал о судьбе SIM-карт "ГЛОНАСС"

"Технология отработана с операторами дорог, и это решение мы можем масштабировать для обогащения таких сервисов, как "Яндекс.Карты". В частности, мы можем передавать им информацию о ДТП, а она мгновенно будет отображаться, предупреждая водителей. Такое решение сократит пробки и позволит заранее выбирать маршруты объезда", — отметил Райкевич.

"Сейчас мы работаем в таком режиме с госкомпанией "Автодор" и с подведами Росавтодора. И водители, в частности, на участке трассы М-4 могут вызвать аварийного комиссара через "ЭРА-ГЛОНАСС", а оператор дороги за секунды получает координаты аварии и может предпринять меры, чтобы не было массовых аварий, заторов", — сказал он.

По его словам, сервис позволит в том числе сообщать об авариях очевидцам в ручном режиме нажатием на кнопку SOS в автомобиле, подобная функция есть в приложениях "Яндекса".

"Технически это достаточно просто реализовать", — уточнил Райкевич.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.