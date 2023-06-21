МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сняла все денежные средства, находящиеся на банковских счетах российской "дочки" Google, их перевели на депозитный счет службы, следует из отчета ООО "Гугл" за 2022 год. Google Cloud запустил продукт по борьбе с отмыванием денег

"В апреле 2023 г. Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах Общества, и переведены на депозитный счет Федеральной службы судебных приставов РФ в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам", — говорится в документе. Уточняется, что в 2022 году ФССП списала со счетов компании 10,3 миллиарда рублей.

Там же отмечается, что компания "является ответчиком в ряде судебных и иных производств (в дополнении к рассматриваемым искам кредиторов в рамках процедуры банкротства)". При этом сказано, что потенциальная сумма обязательств как с учетом судебных разбирательств, решение которых вступило в силу, так и с учетом тех, которые находятся в стадии рассмотрения или оспаривания, не может быть оценена.

В отчете сказано, что состав денежных средств и денежных эквивалентов компании на конец 2022 года составлял 375,5 миллиона рублей против 3,09 миллиарда в 2021 году и 11,4 миллиарда в 2020 году. "По состоянию на 31.12.2022 г. на остаток денежных средств Общества наложен арест и денежные средства не доступны для использования", — говорится в документе. Там уточняется, что в 2022 году чистая выручка ООО "Гугл" сократилась на 82%, до 24,17 миллиарда рублей, при этом чистый убыток компании составил 10,18 миллиарда рублей. Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде.

На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре ввел в отношении ООО "Гугл" по собственному заявлению компании начальную процедуру банкротства — наблюдение. В постановлении суд отметил, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей.