В Росиии разрабатывают первую облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, "Лаборатория Касперского" и АО "ГЛОНАСС" разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств, следует из их совместного релиза.
Уточняется, что прототип решения компании продемонстрировали на базе испытательного стенда "Лабриг", комплекса электронных систем реального транспортного средства, в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023", которая открылась в понедельник в Екатеринбурге. Кроме того, в дни выставки будет подписано соглашение о создании и масштабировании платформы кибербезопасности подключенных транспортных средств.
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич подчеркнул, что совместная работа с ФГУП "НАМИ" и "Лабораторией Касперского" позволит внедрить в России передовые решения мирового уровня в части автомобильной кибербезопасности, а сама платформа предполагает два класса решения – облачное и локальное, ориентированное на российских автопроизводителей с повышенными требованиями по конфиденциальности.
"Инфраструктура госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает в рамках проекта доверенную среду и единую шину информационного взаимодействия между автомобилями и телематическими платформами, передачу этих данных в российской юрисдикции в некорректируемом виде. Автомобиль с TCU российской разработки в отличие от иностранных аналогов подключён к сети связи АО "ГЛОНАСС", — пояснил Райкевич. Такой подход, по его словам, исключает ситуацию, когда автовладельцы оказываются просто не в курсе того, что их машины в постоянном режиме передают поток данных за пределы России или получают ложные команды в онлайн режиме.
При этом весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. "Платформа убережет миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб людям и государству", — добавил он.
Также уточняется, что реализация платформы предполагает запуск государственного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства – Vehicle Security Operation Center (VSOC). Он позволит оперативно уведомлять об атаках, предоставлять информацию для реагирования на инциденты в масштабах организаций, автопроизводителей и страны в целом.
Управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова добавила, что, по прогнозам аналитиков, объём рынка подключённых автомобилей увеличится в несколько раз в ближайшие пять лет. "Хочу отметить, что наши партнёры серьёзно и вдумчиво относятся к теме информационной безопасности в автопроме. Мы ведём активную совместную работу над тем, чтобы "умные" автомобили были действительно безопасными", — заключила она.
https://1prime.ru/itb/20230710/841038079.html