ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, "Лаборатория Касперского" и АО "ГЛОНАСС" разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств, следует из их совместного релиза. "ГЛОНАСС" готова оснастить машины Lada цифровыми помощниками для водителей

Уточняется, что прототип решения компании продемонстрировали на базе испытательного стенда "Лабриг", комплекса электронных систем реального транспортного средства, в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023", которая открылась в понедельник в Екатеринбурге. Кроме того, в дни выставки будет подписано соглашение о создании и масштабировании платформы кибербезопасности подключенных транспортных средств.

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич подчеркнул, что совместная работа с ФГУП "НАМИ" и "Лабораторией Касперского" позволит внедрить в России передовые решения мирового уровня в части автомобильной кибербезопасности, а сама платформа предполагает два класса решения – облачное и локальное, ориентированное на российских автопроизводителей с повышенными требованиями по конфиденциальности.

"Инфраструктура госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает в рамках проекта доверенную среду и единую шину информационного взаимодействия между автомобилями и телематическими платформами, передачу этих данных в российской юрисдикции в некорректируемом виде. Автомобиль с TCU российской разработки в отличие от иностранных аналогов подключён к сети связи АО "ГЛОНАСС", — пояснил Райкевич. Такой подход, по его словам, исключает ситуацию, когда автовладельцы оказываются просто не в курсе того, что их машины в постоянном режиме передают поток данных за пределы России или получают ложные команды в онлайн режиме.

При этом весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. "Платформа убережет миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб людям и государству", — добавил он.

Также уточняется, что реализация платформы предполагает запуск государственного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства – Vehicle Security Operation Center (VSOC). Он позволит оперативно уведомлять об атаках, предоставлять информацию для реагирования на инциденты в масштабах организаций, автопроизводителей и страны в целом.

Управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова добавила, что, по прогнозам аналитиков, объём рынка подключённых автомобилей увеличится в несколько раз в ближайшие пять лет. "Хочу отметить, что наши партнёры серьёзно и вдумчиво относятся к теме информационной безопасности в автопроме. Мы ведём активную совместную работу над тем, чтобы "умные" автомобили были действительно безопасными", — заключила она.