МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. В Positive Technologies раскрыли одну из самых кибератакуемых сфер в Африке

"В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений… Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности", — сказал он.

По словам Мишустина, эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере, а в дальнейшем — помогут внедрению отечественных технологий.

В октябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о планах создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. В январе 2023 года министерство сообщило, что запуск центра планируется на 2024 год. На данный момент АНО "НТЦ ЦК" уже зарегистрирована как юрлицо.