2023-08-10T16:27:28+03:00
2023-08-10T16:27:28+03:00
2023-08-10T16:27:28+03:00
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Правительство выделит средства на центр информбезопасности экономики
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Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр России Михаил... ПРАЙМ, 10.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, информационная безопасность, кибербезопасность
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений… Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности", — сказал он.
По словам Мишустина, эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере, а в дальнейшем — помогут внедрению отечественных технологий.
В октябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о планах создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. В январе 2023 года министерство сообщило, что запуск центра планируется на 2024 год. На данный момент АНО "НТЦ ЦК" уже зарегистрирована как юрлицо.