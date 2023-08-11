МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Авито" вернулось в Google Play, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию агентства "Прайм". 

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Ранее сообщалось, что приложение пропало из сервиса Google Play.

Как пояснила представитель компании, в данной версии приложении присутствовала интеграция со сторонним сервисом. Компания Google посчитала, что из-за указанного сервиса происходит нарушение действующих в магазине приложений правил их размещения.

В "Авито" отметили, что приложение, где присутствовала данная интеграция, проходило без проблем проверку в сервисе Google Play еще неделю назад.

Был направлен запрос в службу поддержки Google Play. Как сообщили в "Авито", проблема касалась именно этого. На проверку была направлена новая версия, где указанная проблема уже была устранена.

Уточняется, что произошедшее не затронуло пользователей, у которых уже есть приложение — у них функционирует последняя его версия, которая была загружена на устройство.

"Авито" — одна из наиболее крупных в России IT-компаний, она занимает первые позиции для коммерции в стране. Число активных объявлений начитывается более 150 миллионов. Ежемесячная аудитория сервиса достигла показателя 60 миллионов человек. В октябре 2022 года владельцем 100 процентов компании стала Kismet Capital Group.