МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний с 1 января 2024 года будет повышен с 27 до 30 лет, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Минцифры назвало первые аккредитованные банки для работы с биометрией

"Внести в Указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года №83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации"… изменение, заменив в пункте 2 слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли в связи повышением призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу.

Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.

Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.