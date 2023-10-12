2023-10-12T00:48:32+03:00
2023-10-12T00:48:32+03:00
2023-10-12T00:48:32+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20231012/841958020.html
Власти США уличили Microsoft в неуплате 28,9 миллиарда долларов налогов
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями. "Налоговое управление (IRS) заявляет, что... ПРАЙМ, 12.10.2023
ит-бизнес, технологии, новости, сша, microsoft, налоги, неуплата налогов
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/20/832222084.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/20/832222084.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/20/832222083.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/20/832222083.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/20/832222081.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/20/832222081.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями.
"Налоговое управление (IRS) заявляет, что Microsoft должен дополнительно 28,9 миллиардов долларов налогов за 2004-2013 годы плюс пени и проценты", — говорится в сведениях, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Microsoft выразил несогласие с расчетами IRS и пообещал подать апелляцию. "С 2004 года мы заплатили США свыше 67 миллиардов долларов налогов", — добавили в компании.