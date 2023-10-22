МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Внедрение контроля транспортировки древесины с помощью искусственного интеллекта по всей России может начаться с 2024 года, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков. Названа сумма, которую российские банки вложили в ИИ

В 2022 году в Пермском крае провели эксперимент по автоматическому контролю транспортировки древесины с применением искусственного интеллекта и видеокамер. По результатам анализа система распознала из потока машин 1052 транспортных средства как лесовозную технику, при этом 370 фактов перевозки не нашли подтверждения в ЛесЕГАИС.

"Мы сейчас на этапе детальной проработки финансово-экономического обоснования и подготовки поправок в КоАП. Штрафы мы должны перевести с ручного на автоматический механизм, чтобы так же, как за нарушение правил дорожного движения, мы могли бы эти штрафы присылать", — сказал Спиренков.

По его словам, в ближайшее время необходимо решить, как будет начисляться штраф, в каком размере, из каких средств будет финансироваться установка камер.

"Надеемся, что эти вопросы проработаем и, я думаю, в ближайшие месяц-два направим весь пакет в правительство. Массовое внедрение начнется, скорее всего, со следующего года", — добавил Спиренков.

ЛесЕГАИС — единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для автоматизации государственного контроля сделок с лесом.