МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Госзакупки Windows в России снизились — с января по октябрь бюджетные организации провели лишь 44 тендера на 7 миллионов рублей, что меньше на 87% показателей за весь 2022 год, подсчитал для РИА Новости эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик. Минцифры предложило продлить приостановку госзакупок ПО

"Тенденция на снижение доли Windows в госсекторе наблюдается уже второй год… В 2023 году тенденция получила развитие: с января по октябрь бюджетные организации провели лишь 44 тендера на 7 миллионов рублей. Это на 87% меньше (в денежном выражении — ред.), чем в прошлом году", — рассказал Данильчик.

По данным "Контур.Торгов", за весь 2022 год сумма торгов составила 57 миллионов рублей, было проведено 74 тендера.

Для сравнения, в 2020 году госзаказчики закупили лицензий на Windows на 282 миллиона рублей, было проведено 314 тендеров. В 2021 году прошло 414 таких торгов на сумму 326 миллионов рублей.

В то же время, эксперт отметил рост закупок российских операционных систем (ОС). Так, за 10 месяцев 2023 года бюджетные заказчики закупили ОС Astra Linux на сумму 275 миллиона рублей. Прогнозируется, что к концу 2023 года госзаказчики закупят этой ОС еще на 23 миллиона рублей. В 2020 году сумма торгов на Astra Linux составляла 39 миллионов рублей.

Выросли также продажи аналога Microsoft Office — российского пакета приложений "МойОфис". В 2020 году госзаказчики закупили МойОфис на 7 миллионов рублей, в 2021 — на 9 миллионов рублей, в 2022 — на 41 миллион рублей, а за 10 месяцев 2023 года — на 379 миллионов рублей.

"Закупки альтернатив продукции Microsoft растут из-за экономической ситуации: ограничений в поставках иностранного ПО и государственной политики импортозамещения. Тем самым государство снижает риск утечки данных и остановки работы госучреждений из-за решений иностранных производителей ПО. Если политическая ситуация не изменится, в ближайшее время на рынке госзаказа не останется иностранных программ и сервисов, у которых есть отечественные аналоги", — прокомментировал эксперт.